Ford начал продавать в Украине новый кроссовер

Компания Ford начала продавать в Украине новый компактный спортивный кроссовер Ford Puma. Его официальная премьера в Европе состоялась летом прошлого года.

Ford начал продавать в Украине новый кроссовер

Ford Puma в базовой комплектации TITANIUM с 1,0 л двигателем EcoBoost мощностью 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента, который работает вместе с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, стоит от 738 668 гривен.

Базовая комплектация имеет широкий набор оборудования. Это системы ABS, ESC, система экстренного торможения, система контроля давления в шинах, передние и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, бортовой компьютер, климат-контроль, круиз-контроль, система старт/стоп, несколько систем активной безопасности и помощи водителю, подогрев кресел, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, и многое другое.

Ford начал продавать в Украине новый кроссовер

Самая дорогая комплектация - ST-LINE PLUS. У нее помимо всего прочего есть система мониторинга «слепых» зон, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, полуавтоматическая система парковки. Стоит такая комплектация 844 990 гривен.

Нужно отметить, что для всех комплектаций двигатель один, как и автоматическая коробка передач. Привод только передний.


: Максимов Віталій, Тудей

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