Заезд с Русановской набережной на мост Патона в Киеве перекрыт полицией

Заезд с Русановской набережной на мост Патона в Киеве перекрыт полицией

Сотрудники полиции перекрыли заезд на столичный мост Патона с Русановской набережной. Правоохранители утверждают, что это связано с ремонтными работами. 

Об этом KV стало известно из сообщения в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

“Из-за ремонтных работ перекрыто движение на мост Патона с Русановской набережной, – написано в сообщении.

В то же время в комментариях к сообщению пользователи утверждают, что на мосту происходят съемки фильма, и возмущаются по этому поводу.

Отметим, после перекрытия заезда на мост Патона на Русановской набережной образовалась серьезная пробка. Также затруднено движение по мосту Метро. 

Ранее KV сообщала, что с 13 до 14 октября в Киеве будет ограничено движение по части Днепровской набережной. В следующие сутки движение по этой столичной улице будет ограничено в обратном направлении.

Фото: Telegram-канал патрульной полиции Киева


Александр Кравченко, КиевВласть

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