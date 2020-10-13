Заезд с Русановской набережной на мост Патона в Киеве перекрыт полицией
Сотрудники полиции перекрыли заезд на столичный мост Патона с Русановской набережной. Правоохранители утверждают, что это связано с ремонтными работами.
Об этом
“Из-за ремонтных работ перекрыто движение на мост Патона с Русановской набережной, – написано в сообщении.
В то же время в комментариях к сообщению пользователи утверждают, что на мосту происходят съемки фильма, и возмущаются по этому поводу.
Отметим, после перекрытия заезда на мост Патона на Русановской набережной образовалась серьезная пробка. Также затруднено движение по мосту Метро.
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Фото: Telegram-канал патрульной полиции Киева