На Тернопольщине начали капремонт моста через Серет, обрушившегося в феврале прошлого года

Мост в селе Лысовцы обеспечивал транспортное сообщение по дороге Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.

На Тернопольщине начали капремонт моста через Серет, обрушившегося в феврале прошлого года
Ремонт моста через Серет
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В рамках программы "Большая стройка" на Тернопольщине начался капитальный ремонт моста на дороге Р-24 через реку Серет, обрушившегося в феврале прошлого года.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Тернопольской области.

"Начат демонтаж мостовых конструкций моста в селе Лысовцы Залещицкого района, обеспечивающего транспортное сообщение по дороге Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди и сельхозтехника во время работ продолжат пользоваться временным переездом через реку, который оборудован рядом с мостом.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

"Дорога Р-24 в Тернопольской области годами использовалась как основной коридор для перевозки строительных материалов из карьеров со значительным нарушением норм перевозки грузов. Из-за этого мост получил существенные повреждения. Еще в 2018 году Служба автомобильных дорог в Тернопольской области провела обследование путепровода в с. Лысовцы и ограничила движение по аварийному участку моста для обеспечения безопасного проезда", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Напомним, национальная программа "Большая Стройка", инициированная президентом Зеленским, стартовала по всей Украине 1 марта 2020 года. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог. Объекты "Большой Стройки" доступны на онлайн-карте, у программы есть также Telegram-канал, в котором подписчики могут следить за ходом работ. Сам Зеленский во время большой пресс-конференции в мае заявил, что хотел бы стать президентом, при котором в Украине построят все дороги.

18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", который позволяет использовать деньги из фонда борьбы с COVID-19 на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

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