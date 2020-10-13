Nissan випустить новий кросовер за 200 тис. грн

Компанія Nissan анонсувала швидку презентацію нового кросовера, який буде відноситься до компактних моделей.

Новий кросовер отримає назву Magnite і зараз компанія його тестує на треку в Японії. Згідно з офіційними даними, новий бюджетний кросовер Nissan представлять 21 жовтня.

Модель Magnite створюється в першу чергу для індійського ринку, а її створенням займається японський підрозділ компанії.

Попередня вартість компактного кросовера складе трохи більше за 200 тис. гривень в еквіваленті.

У автомобіля в моторній гамі буде запропонований літровий 72-сильний двигун, пару якому складе механіка або робот. Також буде двигун з віддачею 95 к.с.

Повний привід не запропонують навіть за додаткову плату, зате в списку оснащеності буде мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, камера кругового огляду, круїз-контроль, мультифункціональне кермо і багато іншого.