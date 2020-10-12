Движение по Днепровской набережной в Киеве будут ограничивать до 15 октября
С 13 до 14 октября в Киеве будет ограничено движение по части Днепровской набережной. В следующие сутки движение по этой столичной улице будет ограничено в обратном направлении.
Об этом
“Дорожники будут устраивать верхние слои асфальтобетонного покрытия в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении Днепровской Набережной и ул. Воссоединения”, – сказано в сообщении.
Уточнеятся, что движение ограничат:
с 6:00 13 октября до 6:00 14 октября – от Русановского канала до ул. Тычины;
с 6:00 14 октября до 6:00 15 октября – от ул. Тычины до Русановского канала.
Напомним, сегодня, 12 октября, в столице начали ограничивать движение под эстакадным съездом с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.
Фото: Google Maps