Движение по Днепровской набережной в Киеве будут ограничивать до 15 октября

Движение по Днепровской набережной в Киеве будут ограничивать до 15 октября

С 13 до 14 октября в Киеве будет ограничено движение по части Днепровской набережной. В следующие сутки движение по этой столичной улице будет ограничено в обратном направлении.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Дорожники будут устраивать верхние слои асфальтобетонного покрытия в рамках реконструкции транспортной развязки на пересечении Днепровской Набережной и ул. Воссоединения”, – сказано в сообщении.

Уточнеятся, что движение ограничат:

с 6:00 13 октября до 6:00 14 октября – от Русановского канала до ул. Тычины;

с 6:00 14 октября до 6:00 15 октября – от ул. Тычины до Русановского канала.

Напомним, сегодня, 12 октября, в столице начали ограничивать движение под эстакадным съездом с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.

Фото: Google Maps


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киевской области упал дельтапланВ Киевской области упал дельтаплан
Полиция получит право проверять автомобили с ГБОПолиция получит право проверять автомобили с ГБО
Новый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалонаНовый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалона
В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогахВ "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
АвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техникиАвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
За неделю в Киеве зарегистрировано 817 ДТП (инфографика)За неделю в Киеве зарегистрировано 817 ДТП (инфографика)
Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)
На Оболони в Киеве Suzuki не пропустил BMW: пострадала "скорая", одно авто загорелосьНа Оболони в Киеве Suzuki не пропустил BMW: пострадала "скорая", одно авто загорелось
Кровавое ДТП в Киеве: байкер на бешеной скорости врезался в автомобильКровавое ДТП в Киеве: байкер на бешеной скорости врезался в автомобиль
В понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спускаВ понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска
До понедельника, 12 октября, в Киеве будут ограничивать движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную (схема)До понедельника, 12 октября, в Киеве будут ограничивать движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную (схема)
В Киеве пьяный водитель с детьми в салоне протаранил три автомобиляВ Киеве пьяный водитель с детьми в салоне протаранил три автомобиля
На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мостуНа выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мосту
Арабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭАрабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭ
В Киеве открыли два обновленных путепроводаВ Киеве открыли два обновленных путепровода
Последние новости
Подгружаем последние новости