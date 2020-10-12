Водителей просят объезжать строительство развязки на “Варшавке” около Бучи

На трассе М-07 Киев-Ковель (также известна как “Варшавка”) началось строительство дорожной развязки на месте поворота на Гостомель. Водителей просят объезжать это место в связи с ухудшением пропускной способности дороги.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице горсовета Бучи в соцсети Фейсбук.

“Начато строительство транспортной развязки в одном уровне на М-07 Киев-Ковель км 24 + 050 (поворот на Гостомель)”, – сказано в сообщении.





В пресс-службе горсовета Бучи отметили, что проезжая часть будет частично перекрыта, что приведет к возникновению значительных осложнений движения и возникновению заторов.

Водителей просят осуществлять движение через автомобильную дорогу Т-10-01 Ворзель-Забучье-М-06.

Напомним, сегодня, 12 октября, в столице начали ограничивать движение под эстакадным съездом с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.