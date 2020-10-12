За неделю в Киеве зарегистрировано 817 ДТП (инфографика)
За неделю в Киеве зарегистрировано 817 ДТП. За указанный период в ДТП в столице погибли 2 человека.
Об этом
В течение прошлой недели, с 5 по 11 октября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 817 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 799).
В том числе 51 дорожно-транспортное происшествие – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 59).
Погибло два человека: пешеход и водитель мотоцикла (неделей ранее – четыре летальных случая).
Травмированы 55 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе – 64), из них девять мотоциклистов, пятеро велосипедистов и водитель самоката.
Произошло 17 наездов на пешеходов, из них 10 – на пешеходных переходах.
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Фото: соцсети