За неделю в Киеве зарегистрировано 817 ДТП (инфографика)

За неделю в Киеве зарегистрировано 817 ДТП (инфографика)

За неделю в Киеве зарегистрировано 817 ДТП. За указанный период в ДТП в столице погибли 2 человека.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения”.

В течение прошлой недели, с 5 по 11 октября, патрульная полиция зафиксировала на столичных дорогах 817 ДТП (для сравнения, неделей ранее – 799).

В том числе 51 дорожно-транспортное происшествие – с пострадавшими (на позапрошлой неделе – 59).

Погибло два человека: пешеход и водитель мотоцикла (неделей ранее – четыре летальных случая).

Травмированы 55 участников дорожного движения (на позапрошлой неделе – 64), из них девять мотоциклистов, пятеро велосипедистов и водитель самоката.

Произошло 17 наездов на пешеходов, из них 10 – на пешеходных переходах.

Как сообщала KV, на прошлой неделе в Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне, которая двигалась по ул. Семьи Кульженко. Тушить пожар помогали водители соседних автомобилей. По предварительным данным никто не пострадал.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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