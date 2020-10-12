Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)

С 20:00 12 октября до 6:00 13 октября на части ул. Бальзака перекроют движение из-за проведения среднего ремонта.

Об этом KV В стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно данным КК “Киевавтодор”, дорожники будут обновлять покрытие на участке от ул. Драйзера к пешеходному мосту над скоростным трамваем. В ночь на 13 октября участок будут асфальтировать.

Отмечается, что во время работ движение будет перекрыто. Объехать ремонтную зону можно парной стороной ул. Бальзака.

Как сообщала KV , с 12 октября в столице ограничат движение под эстакадным съездом с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.

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