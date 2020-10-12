Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)

Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)

С 20:00 12 октября до 6:00 13 октября на части ул. Бальзака перекроют движение из-за проведения среднего ремонта.

Об этом KVВ стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Согласно данным КК “Киевавтодор”, дорожники будут обновлять покрытие на участке от ул. Драйзера к пешеходному мосту над скоростным трамваем. В ночь на 13 октября участок будут асфальтировать.

Отмечается, что во время работ движение будет перекрыто. Объехать ремонтную зону можно парной стороной ул. Бальзака.

Как сообщала KV, с 12 октября в столице ограничат движение под эстакадным съездом с Днепровского спуска. Движение будут ограничивать до 15 ноября.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодкеToyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке
В Киевской области упал дельтапланВ Киевской области упал дельтаплан
Полиция получит право проверять автомобили с ГБОПолиция получит право проверять автомобили с ГБО
Новый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалонаНовый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалона
В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогахВ "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
Блок рекламы


Похожие новости
На Оболони в Киеве Suzuki не пропустил BMW: пострадала "скорая", одно авто загорелосьНа Оболони в Киеве Suzuki не пропустил BMW: пострадала "скорая", одно авто загорелось
Кровавое ДТП в Киеве: байкер на бешеной скорости врезался в автомобильКровавое ДТП в Киеве: байкер на бешеной скорости врезался в автомобиль
В понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спускаВ понедельник, 12 октября, в Киеве на месяц ограничат движение на эстакадном съезде с Днепровского спуска
До понедельника, 12 октября, в Киеве будут ограничивать движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную (схема)До понедельника, 12 октября, в Киеве будут ограничивать движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную (схема)
В Киеве пьяный водитель с детьми в салоне протаранил три автомобиляВ Киеве пьяный водитель с детьми в салоне протаранил три автомобиля
На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мостуНа выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мосту
В Киеве открыли два обновленных путепроводаВ Киеве открыли два обновленных путепровода
В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)
Кличко анонсировал открытие двух путепроводов в КиевеКличко анонсировал открытие двух путепроводов в Киеве
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости