2020-10-12
Этой ночью на части ул. Бальзака в Киеве перекроют движение (схема)
С 20:00 12 октября до 6:00 13 октября на части ул. Бальзака перекроют движение из-за проведения среднего ремонта.
Об этом
Согласно данным КК “Киевавтодор”, дорожники будут обновлять покрытие на участке от ул. Драйзера к пешеходному мосту над скоростным трамваем. В ночь на 13 октября участок будут асфальтировать.
Отмечается, что во время работ движение будет перекрыто. Объехать ремонтную зону можно парной стороной ул. Бальзака.
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Фото: соцсети
Сергей Албул, КиевВласть