Почему нельзя заправляться “по горлышко” после того, как отстрелил пистолет
Некоторые автомобилисты, то ли из принципа, то ли из жадности, пытаются на АЗС залить топливом бак по самую горловину. После того, как заправочный пистолет отстрелил, они продолжают цедить. И зря. Это может навредить автомобилю…
Заправочный пистолет производит отсечку после того, как топливо в баке или его концентрированные пары касаются специального датчика.
Конструкция баков современных автомобилей предусматривает сложную систему вентиляции. Она может выйти из строя, если заливать топливо под горловину.
В системе вентиляции есть гравитационный клапан, который закрывает вентиляционную трубу в случае, если машина слишком сильно наклоняется. Это делается для того, чтобы топливо не вылилось при ДТП.
Другой клапан, вентиляционный, отвечает за подачу в бак воздуха. Это необходимо для того, чтобы там не было пониженного давления. При заполнении бака под горловину может нарушиться работа системы вентиляции, начнет подтекать топливо через дренажные трубки.
В результате топливо попадет на проводку, детали ходовой части и так далее. Это приведет к ускоренному износу деталей и к дорогостоящему ремонту.