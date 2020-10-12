Электрокроссовер Dacia за 10 000 евро официально представили

На этой неделе, 15 октября, Dacia, которая принадлежит компании Renault, официально представит свой первый электромобиль Dacia Spring. В базовой комплектации он будет стоить от 10 000 евро.

Электрокроссовер Dacia за 10 000 евро официально представили

Компактный электрический кроссовер Dacia Spring построен на платформе Renault City K-ZE. Его длина составляет всего 3,75 метра, а ширина – 1,58 м. То есть он на 30 см короче, чем Sandero.

Силовая установка состоит из электромотора мощностью 45 л.с. и аккумуляторной батареи на 26,8 кВтч. Запас хода – 210 км. Конечно, для современных электромобилей такой запас хода на одной подзарядке батареи кажется маленьким. Однако, здесь есть три момента.

Электрокроссовер Dacia за 10 000 евро официально представили

Во-первых, речь идет про небольшой сити-кар. Во-вторых, в Европе, где его планируют продавать, неплохо развита сеть станций для подзарядки электрокаров. В-третьих, Spring – это бюджетный электромобиль.

Электрокроссовер Dacia за 10 000 евро официально представили

Продажи Dacia Spring начнутся в 2021 году. Это будет самый недорогой в Европе автомобиль с электрической силовой установкой. Подробности о нем станут известны совсем скоро – 15 октября.


: Максимов Віталій, Тудей

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