В Яремче автомобиль слетел в пропасть: два человека погибли, трое в больнице

У водителя взяли кровь на анализ о состоянии опьянения.

В Яремче автомобиль слетел в пропасть, в результате чего погибли два человека, трое пострадали. Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло на трассе Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов".

"Водитель автомобиля "Volkswagen Touareg" не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в пропасть. В транспортном средстве, помимо водителя, были еще четверо пассажиров. В результате аварии на месте происшествия погибли пассажиры: 31-летний житель Яремче и 24-летний житель Черновицкой области. Еще три человека с Буковины доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

У 27-летнего водителя закрытая черепно-мозговая травма и перелом лопатки, у 25-летнего пассажира сотрясение головного мозга и политравма, у 24-летнего пассажира перелом костей черепа и другие травмы.

У водителя отобрали кровь на анализ о состоянии опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области легковушка въехала в грузовик. Один человек погиб, мужчину и ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.