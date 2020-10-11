На Оболони в Киеве Suzuki не пропустил BMW: пострадала "скорая", одно авто загорелось

Двух водителей госпитализировали.

Фото: Вартові Еспресо

В Оболонском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и "скорой". Об этом сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо".

Свидетели происшествия рассказали, что автомобиль Suzuki, двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не пропустил BMW, который двигался по главной.

"В результате столкновения, BMW отрикошетил в припаркованный автомобиль "скорой помощи", а Suzuki загорелся", - говорится в сообщении.

Обоих водителей госпитализировали, в "скорой" персонала и пациентов не было.

Напомним, в Одесской области легковушка въехала в грузовик: один человек погиб, мужчину и ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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