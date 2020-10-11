До понедельника, 12 октября, в Киеве будут ограничивать движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную (схема)

До понедельника, 12 октября, в Киеве будут ограничивать движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную (схема)

С воскресенья 11 октября в Киеве ограничат движение транспорта на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную и с Днепровской Набережной на мост Патона.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“11 октября с 7:00 до 07:00 12 октября будет ограничено движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и съезде с Днепровской Набережной на мост Патона”, – сказано в сообщении.

Как сообщается, ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Напомним, с субботы 10 октября на Гаванском мосту в Киеве частично ограничено движение транспорта. Запланировано, что ограничение движения будет снято после 20:00 воскресенья, 11 октября.

Фото: informator.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)
Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодкеToyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке
В Киевской области упал дельтапланВ Киевской области упал дельтаплан
В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогахВ "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
АвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техникиАвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пьяный водитель с детьми в салоне протаранил три автомобиляВ Киеве пьяный водитель с детьми в салоне протаранил три автомобиля
На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мостуНа выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мосту
Арабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭАрабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭ
В Киеве открыли два обновленных путепроводаВ Киеве открыли два обновленных путепровода
В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)
Кличко анонсировал открытие двух путепроводов в КиевеКличко анонсировал открытие двух путепроводов в Киеве
С 1 октября у водителей появятся новые обязанностиС 1 октября у водителей появятся новые обязанности
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
В Киеве заметили супермощный Mercedes за полмиллиона долларовВ Киеве заметили супермощный Mercedes за полмиллиона долларов
В Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипедВ Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипед
Последние новости
Подгружаем последние новости