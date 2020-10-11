До понедельника, 12 октября, в Киеве будут ограничивать движение на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную (схема)

С воскресенья 11 октября в Киеве ограничат движение транспорта на съездах с моста Патона на Днепровскую Набережную и с Днепровской Набережной на мост Патона.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“11 октября с 7:00 до 07:00 12 октября будет ограничено движение транспорта на съезде с моста Патона на Днепровскую Набережную и съезде с Днепровской Набережной на мост Патона”, – сказано в сообщении.

Как сообщается, ограничение связано с устройством верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Напомним, с субботы 10 октября на Гаванском мосту в Киеве частично ограничено движение транспорта. Запланировано, что ограничение движения будет снято после 20:00 воскресенья, 11 октября.