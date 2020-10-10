В Черкасской области старший брат насмерть сбил на дороге родную сестру

Трагедия в Черкасской области всколыхнула не только село Витово, в котором она произошла, но и окружающие населенные пункты. Под колесами брата машины погибла 14-летняя школьница. Подробности жуткого ДТП рассказал "Свідок НТН".

Семейная трагедия в Черкасской области: в ДТП старший брат сбил насмерть сестру-школьницу

14-летняя Марина не дошла домой нескольких десятков метров. Недалеко от дома ее сбил автомобиль. Водитель, протянув девушку под колесами более полусотни метров, не оставил ей шансов на жизнь. Проехав с телом девушки под колесами, "Жигули" перевернулись на обочину. За рулем автомобиля-убийцы был тридцатилетний брат девушки Виталий. Он остался жив, только получил многочисленные ушибы, сейчас мужчина в больнице.

Услышав страшную весть, к месту аварии прибежала их мать. Женщина тщетно пыталась заставить девушку открыть глаза - Марина уже была мертва.

Говорят, старший брат не раз забирал младшую сестренку из школы. Однако на этот раз Марина не стала его ждать и решила пройтись пешком. Подъехав к школе и узнав, что сестра уже ушла, Виталий сел в машину и бросился ее догонять.

Как случилось, что его автомобиль сбил девушку, выясняет полиция. Однако результат этого оказался ужасным. Проба крови, взятая у виновника ДТП, обнаружила алкоголь. Очевидно алкоголь и стал причиной и катализатором этого страшного происшествия. За содеянное мужчина может получить до 8 лет лишения свободы. А то, что пришлось пережить родителям, которые хоронят одного ребенка и отдают в тюрьму другого, лучше не представлять.

Напомним, в Киеве пьяный отец с двумя детишками в салоне совершил ДТП, врезавшись в три припаркованные автомобиля. "Герой" пытался переложить ответственность на свою жену, которой на тот момент в машине не было, и которая прибежала только, когда он позвонил. В той ДТП, к счастью, обошлось только разбитой техникой.


: Марченко Любов, Тудей

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