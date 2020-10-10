Полиция получит право проверять автомобили с ГБО

В Украине Нацполиция может получить право проверять автомобили с ГБО. С такой инициативой выступила Нефтегазовая ассоциация (НАУ).

Полиция получит право проверять автомобили с ГБО

НАУ считает, что если полиция будет проверять автомобили, на которых установлено газоболонное оборудование, то это повысит ответственность их владельцев и безопасность окружающих.

Предполагается, что благодаря этому на украинских дорогах станет меньше опасных автомобилей. Речь идет про машины, на которых ГБО установлено кустарным способом.

Нефтегазовая ассоциация также предлагает, чтобы все автомобили с ГБО получили специальные опознавательные знаки, благодаря которым их можно будет сразу выделить.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине вступили в силу новые правила регистрации автомобилей с газоболонным оборудованием. Теперь контроль за его установку возложен на специальные центры. При этом стоимость регистрации таких машин увеличилась, в результате чего в нынешнем году заметно уменьшилось количество желающих перевести свою машину на автогаз.


: Максимов Віталій, Тудей

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