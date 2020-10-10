Кабмин сделал шаг к передаче права изготавливать автономера частным компаниям

При регистрации транспортного средства человек будет получать только свидетельство о регистрации, а уже автономер заказывать у субъектов хозяйствования.

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства внутренних дел, меняющий правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД .

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих госрегистрации, и номерных знаков для разовых поездок частным компаниям.

Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендер на заказ, изготовление и закупки автономеров. После этого их передают в региональные сервисные центры МВД , затем передают их в территориальные сервисные центры МВД .

"Такая процедура крайне громоздкая и экономически невыгодна», - сообщают в МВД .

Законопроект предусматривает, что при регистрации транспортного средства человек вместо получения свидетельства о регистрации и номерного знака будет получать только свидетельство. А уже автономер заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту.

"Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД ", - отметил Гончаров.