Кабмин сделал шаг к передаче права изготавливать автономера частным компаниям

При регистрации транспортного средства человек будет получать только свидетельство о регистрации, а уже автономер заказывать у субъектов хозяйствования.

Кабмин сделал шаг к передаче права изготавливать автономера частным компаниям
Фото: zn.ua

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства внутренних дел, меняющий правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих госрегистрации, и номерных знаков для разовых поездок частным компаниям.

Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендер на заказ, изготовление и закупки автономеров. После этого их передают в региональные сервисные центры МВД, затем передают их в территориальные сервисные центры МВД.

"Такая процедура крайне громоздкая и экономически невыгодна», - сообщают в МВД.

Законопроект предусматривает, что при регистрации транспортного средства человек вместо получения свидетельства о регистрации и номерного знака будет получать только свидетельство. А уже автономер заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту.

"Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", - отметил Гончаров.

Напомним, ранее в сентябре МВД запустило электронный сервис, который позволяет всем желающим по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

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