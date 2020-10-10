Кабмин сделал шаг к передаче права изготавливать автономера частным компаниям
При регистрации транспортного средства человек будет получать только свидетельство о регистрации, а уже автономер заказывать у субъектов хозяйствования.
Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства внутренних дел, меняющий правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.
Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.
По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих госрегистрации, и номерных знаков для разовых поездок частным компаниям.
Сейчас Главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендер на заказ, изготовление и закупки автономеров. После этого их передают в региональные сервисные центры МВД, затем передают их в территориальные сервисные центры МВД.
"Такая процедура крайне громоздкая и экономически невыгодна», - сообщают в МВД.
Законопроект предусматривает, что при регистрации транспортного средства человек вместо получения свидетельства о регистрации и номерного знака будет получать только свидетельство. А уже автономер заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту.
"Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, которые есть в свободном доступе, а не только те, которые есть в сервисном центре МВД", - отметил Гончаров.
Напомним, ранее в сентябре МВД запустило электронный сервис, который позволяет всем желающим по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.