Новый УАЗ сломался через 200 метров, после выезда из автосалона

Ульяновский автомобильный завод утверждает, что качество внедорожника УАЗ «Патриот» сейчас заметно лучше, чем раньше. Однако, оказывается, это не соответствует действительности. В Сети показали видео, в котором Patriot сломался, отъехав только 200 метров от автосалона.

На видео несколько мужчин стоят у нового внедорожника УАЗ «Патриот». Они шокированы тем, что автомобиль сломался практически сразу после покупки.

Судя по тому, что под "Патриотом" есть большая лужа, то, возможно, начала протекать какая-то техническая жидкость.

Вот такое качество современных УАЗов. При просмотре видео будьте готовы услышать ненормативную лексику.

Ранее стало известно, что Ульяновский автомобильный завод начал выпускать УАЗ «Патриот» с шестидиапазонной автоматической коробкой передач французского производства. Коробка работает вместе с 2,7 л бензиновым двигателем мощностью 149,6 л.с.

«Патриот» с автоматической трансмиссией внешне от версии с механической коробкой передач отличается решеткой радиатора, у которой есть черные глянцевые элементы.