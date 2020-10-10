На одесской трассе установили рекорд превышения скорости: 251 км/ч

В Черкасской области на трассе Киев – Одесса полицейские при помощи лазерного радара TruCam зафиксировали новый антирекорд по превышению скорости – флагманский Mercedes-Benz S500 мчался со скоростью 251 км/ч.

На участке, по которому «летел» Mercedes, разрешенная максимальная скорость составляет 110 км/ч.

В отношении владельца этого Mercedes-Benz S500 сотрудники полиции составили административный протокол за нарушение ч. 3 ст. 122 Кодекса административных правонарушений Украины. По этой статье максимальное наказание составляет 510 грн.

Учитывая стоимость S500, его владелец вряд ли почувствует «карающую руку закона». Судя по всему, он и дальше будет создавать опасные ситуации на дороге, подвергая риску не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.

МВД стремится создать многоуровневой контроль за дорожным движением. В частности, уже сейчас за скоростным режимом следят полицейские с радарами TruCam и камеры автофиксации нарушений ПДД. А до конца текущего года к ним присоединяться так называемые «фантомные» полицейские патрули, которые будут измерять скорость машин прямо во время своего движения.