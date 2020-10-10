В Киеве пьяный водитель с детьми в салоне протаранил три автомобиля

В Киеве , на Борщаговке, вчера поздним вечером водитель на "Фольксваген Пассат" протаранил три автомобиля, сообщает паблик dtp.kiev.

ДТП произошло на Бульваре Кольцова. Очевидцы говорят, что его "Фольксваген" вылетел с дороги и врезался в три в автомобиля. Более всего досталось "Шкоде". По счастливой случайности в этом столкновении не пострадали люди, только машины.

Когда виновник произошедшего выбрался из авто, оказалось, что он изрядно пьян. И к тому же, в салоне у "ковбоя" было двое маленьких детей примерно дошкольного - младшего школьного возраста. Очевидно, садясь за руль под градусом, папаша не думал о том, что может убить не только себя, но еще и своих деток.

Однако настоящий "цирк" начался позже, когда к нему на помощь примчалась вызванная им жена. Виновник произошедшего пытался свалить вину на женщину, заявив, что за рулем была она.

"Истинный мущщизм", - назвали поступок водителя авторы публикации.

Как после этого женщине жить с таким "защитником" – вопрос риторический.

Напомним, на днях в Броварах произошло кровавое пьяное ДТП. Причем совершил его офицер полиции, теперь уже - бывший офицер полиции. Пьяный водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин – мать и дочь. 43-летняя мать скончалась от полученных травм на месте, девушка получила тяжелые травмы. У нее раздроблен таз, доктора собирали ее в больнице буквально из осколков. Виновник ДТП пытался сбежать. Однако ему не дали это сделать другие водители. Говорят, что мать пьяного полицейского – известная в городе чиновница. И городская власть уже пытается "отмазывать" виновника.