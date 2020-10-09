На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мосту

Ремонтные работы будут проводить с 10:00 10 октября до 20:00 11 октября.

На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мосту

В ближайшие выходные в Киеве будет частично ограничено движение автотранспорта на Гаванском мосту. Ремонтные работы будут проводить с 10:00 10 октября до 20:00 11 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на Гаванском мосту будут выполнять работы по ремонту дорожного покрытия.

"Работы будут осуществлять на выходных, чтобы как можно меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат. В коммунальной корпорации просят извинить за неудобства", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, 6 октября в Киеве открыли два обновленных путепровода - на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)
Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодкеToyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке
В Киевской области упал дельтапланВ Киевской области упал дельтаплан
В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогахВ "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
АвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техникиАвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
Virgin Hyperloop One построит за $500 млн исследовательский центр для создания транспорта будущегоVirgin Hyperloop One построит за $500 млн исследовательский центр для создания транспорта будущего
В Киеве открыли два обновленных путепроводаВ Киеве открыли два обновленных путепровода
На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева шампунями (видео)На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева шампунями (видео)
В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)
Кличко анонсировал открытие двух путепроводов в КиевеКличко анонсировал открытие двух путепроводов в Киеве
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
В Киеве заметили супермощный Mercedes за полмиллиона долларовВ Киеве заметили супермощный Mercedes за полмиллиона долларов
В Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипедВ Киеве патрульные задержали мужчину за попытку украсть прокатный велосипед
На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября (схема)На Южном мосту в Киеве частично ограничили движение до 15 октября (схема)
За неделю в Киеве произошло 828 ДТП (инфографика)За неделю в Киеве произошло 828 ДТП (инфографика)
Последние новости
Подгружаем последние новости