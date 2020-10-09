На выходных в Киеве ограничат движение транспорта на Гаванском мосту

Ремонтные работы будут проводить с 10:00 10 октября до 20:00 11 октября.

В ближайшие выходные в Киеве будет частично ограничено движение автотранспорта на Гаванском мосту. Ремонтные работы будут проводить с 10:00 10 октября до 20:00 11 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что на Гаванском мосту будут выполнять работы по ремонту дорожного покрытия.

"Работы будут осуществлять на выходных, чтобы как можно меньше влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничат. В коммунальной корпорации просят извинить за неудобства", - говорится в сообщении.

Фото: kyivcity.gov.ua