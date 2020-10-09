В ДТП под Ровно людей пришлось вынимать из покореженного металла
Автопроисшествие на Ровенщине сегодня унесло жизни двух человек и еще четырех с тяжелыми травмами отправило в больницу. ДТП произошло на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" неподалеку от села Новая Любомирка, рассказывает itvmg.
63-летний водитель из Сарн выехал своим "ВАЗ 2107" на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Renault Master. В машине у водителя ВАЗа, кроме него, было еще трое пассажиров. У водителя буса также был один пассажир.
Результат столкновения оказался роковым для водителя ВАЗа и его 52-летнего пассажира, сидевшего рядом с ним. Еще два человека из этого автомобиля, 45-летняя женщина и мужчина 25 лет, сейчас в реанимации. Их состояние очень тяжелое.
Напомним, в Одессе автомобиль сбил на дороге полуторагодовалого ребенка. Девочка сама выехала на проезжую часть. Перепуганный водитель скрылся с места происшествия.