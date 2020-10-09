В ДТП под Ровно людей пришлось вынимать из покореженного металла

Автопроисшествие на Ровенщине сегодня унесло жизни двух человек и еще четырех с тяжелыми травмами отправило в больницу. ДТП произошло на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов" неподалеку от села Новая Любомирка, рассказывает itvmg.

63-летний водитель из Сарн выехал своим "ВАЗ 2107" на полосу встречного движения и столкнулся там с автомобилем Renault Master. В машине у водителя ВАЗа, кроме него, было еще трое пассажиров. У водителя буса также был один пассажир.

Результат столкновения оказался роковым для водителя ВАЗа и его 52-летнего пассажира, сидевшего рядом с ним. Еще два человека из этого автомобиля, 45-летняя женщина и мужчина 25 лет, сейчас в реанимации. Их состояние очень тяжелое.

По словам представителя областной ГСЧС Дмитрия Мельника, спасатели деблокировали тела двух погибших из этого автомобиля . Тогда и выяснилось еще одно обстоятельство: заблокированная изуродованным металлом 45-летняя женщина - жива. Сейчас она в больнице: хоть в тяжелом состоянии, однако в сознании. Еще один пассажир из этой же машины , 25-летний мужчина - в бессознательном состоянии. У него - открытая черепно-мозговая травма.35-летний водитель автобуса с закрытой травмой грудной клетки и его 25-летний пассажир с переломом костей лицевого скелета оказались в травматологическом отделении.

Что заставило водителя ВАЗа так фатально выехать на встречную полосу, неизвестно. Полиция проводит расследование этого трагического случая.

Напомним, в Одессе автомобиль сбил на дороге полуторагодовалого ребенка. Девочка сама выехала на проезжую часть. Перепуганный водитель скрылся с места происшествия.