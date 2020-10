Virgin Hyperloop One построит за $500 млн исследовательский центр для создания транспорта будущего

Американская компания Virgin Hyperloop One, занимающая разработкой своей собственной транспортной пассажирской системы вакуумных поездов Hyperloop, объявила о планах по строительству центра исследований в Западной Вирджинии. Он будет служить местом для тестирования, разработки и проверки технологий, лежащих в основе идеи Hyperloop. По данным источников, общая стоимость строительства центра составит $500 млн.

Источник изображений: The Verge

Идея разработки системы вакуумных пассажирских поездов Hyperloop на магнитной подушке, способных передвигаться со скоростью до 1000 км/ч внутри закрытых вакуумных труб, была изначально подана миллиардером и исполнительным директором компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском (Elon Musk) несколько лет назад.

С тех пор ряд компаний заявили о желании разработать собственные системы Hyperloop. Одной из них стала Virgin Hyperloop One, до слияния с Virgin называвшаяся просто Hyperloop One, быстро занявшая позицию лидера в этой сфере. Однако через некоторое время тема вакуумных поездов стала всё реже появляться в новостных сводках.

И всё же с последним анонсом становится понятно, что идея Hyperloop всё ещё жива. Также стоит отметить, что ещё летом этого года правительство США опубликовало документ Pathways to the Future of Transportation, который в том числе должен поспособствовать выявлению и устранению юридических и нормативных пробелов, препятствующих развёртыванию новых технологий, включая Hyperloop.

К настоящему моменту в мире нет ни одной действующей сети вакуумных поездов Hyperloop. Более того, капсулы ещё даже не тестировали с участием людей в качестве пассажиров. Тем не менее у той же Virgin Hyperloop One имеется в Лас-Вегасе тестовый полигон, на котором она проводила испытания капсулы Hyperloop, разогнав её до скорости 370 км/ч (без человека). По мнению компании, для достижения изначально заявленной для подобных поездов скорости в 1000 км/ч потребуется удлинить тестовую линию ещё на дополнительные 2000 метров.

Частью нового исследовательского центра Virgin Hyperloop One в Западной Вирджинии станет испытательный трек протяжённостью 10 километров. В компании заявили, что его планируют использовать в том числе и для проведения испытаний Hyperloop с людьми на борту. Строительство центра начнётся уже в ближайшее время, поскольку компания поставила перед собой цель получить разрешение регулирующих органов на строительство полноценного коммерческого маршрута Hyperloop уже к 2025 году и запустить пассажирский сервис перевозок к 2030-му.