Румыния закрыла воздушное пространство с Украиной

Ограничения ввели из-за пребывания Украины в списке стран "желтой зоны".

Румыния закрыла воздушное пространство с Украиной
Фото: twitter.com/n_larenas

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии прекратил полеты в обоих направлениях со странами "желтой зоны", куда входит и Украина.

Об этом сообщает издание Digi24.

Перечень стран "желтой зоны" был утвержден комитетом 5 октября и опубликован на сайте Национального института общественного здравоохранения Румынии.

Также комитет предусмотрел исключения для стран "желтой зоны", к которым решение о временном приостановлении полетов не применяется. Это государства-члены Европейского Союза, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Напомним, в июне Румыния разрешила въезд в страну при условии самоизоляции. Лицам, которые не имеют возможности снимать жилье или отель, будет предоставлена ведомственная изоляция.

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