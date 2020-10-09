Румыния закрыла воздушное пространство с Украиной
Ограничения ввели из-за пребывания Украины в списке стран "желтой зоны".
Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии прекратил полеты в обоих направлениях со странами "желтой зоны", куда входит и Украина.
Об этом сообщает издание Digi24.
Перечень стран "желтой зоны" был утвержден комитетом 5 октября и опубликован на сайте Национального института общественного здравоохранения Румынии.
Также комитет предусмотрел исключения для стран "желтой зоны", к которым решение о временном приостановлении полетов не применяется. Это государства-члены Европейского Союза, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Напомним, в июне Румыния разрешила въезд в страну при условии самоизоляции. Лицам, которые не имеют возможности снимать жилье или отель, будет предоставлена ведомственная изоляция.