Renault начнет продавать новый кроссовер за 7 000 долларов

Renault в 2021 году начнет продавать новый бюджетный субкомпактный кроссовер Renault HBC (Kiger). Его стоимость составит всего от 7 000 долларов.

Renault начнет продавать новый кроссовер за 7 000 долларов - today.ua

Кроссовер Renault Kiger разрабатывается специально для развивающихся стран, и в первую очередь для Индии. Не исключено, что он появится и в Украине. В Европе, конечно, такой кроссовер вряд ли будут продавать, но для украинского рынка его могут адаптировать.

Kiger построен на платформе Renault Triber. Его длина составляет менее четырех метров, но салон достаточно просторный, чтобы в нем с комфортом поместились пять человек.

Что же касается дизайна, то он напоминает дизайн кроссовера Renault Kwid. Это понятно даже несмотря на камуфляж новинки. Кроссовер имеет расширенные колесные арки, светодиодные задние фонари, рейлинги, легкосплавные диски, и наклонную линию крыши.

Renault начнет продавать новый кроссовер за 7 000 долларов

Под капотом, по слухам, находится новый 1,0 л бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 99 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве опции предложат «автомат».

Renault вначале планировал начать продавать Renault Kiger в 2020 году, однако теперь это событие перенесено на 2021 год. В базе цена составит от 7 500 долларов.

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