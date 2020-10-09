Renault начнет продавать новый кроссовер за 7 000 долларов

Кроссовер Renault Kiger разрабатывается специально для развивающихся стран, и в первую очередь для Индии. Не исключено, что он появится и в Украине. В Европе, конечно, такой кроссовер вряд ли будут продавать, но для украинского рынка его могут адаптировать.

Kiger построен на платформе Renault Triber. Его длина составляет менее четырех метров, но салон достаточно просторный, чтобы в нем с комфортом поместились пять человек.

Что же касается дизайна, то он напоминает дизайн кроссовера Renault Kwid. Это понятно даже несмотря на камуфляж новинки. Кроссовер имеет расширенные колесные арки, светодиодные задние фонари, рейлинги, легкосплавные диски, и наклонную линию крыши.

Под капотом, по слухам, находится новый 1,0 л бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 99 л.с. и 160 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В качестве опции предложат «автомат».

Renault вначале планировал начать продавать Renault Kiger в 2020 году, однако теперь это событие перенесено на 2021 год. В базе цена составит от 7 500 долларов.