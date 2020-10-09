ДТП в Одессе: автомобиль сбил полуторагодовалого ребенка

В Одессе вчера, 8 октября, вечером автомобиль сбил маленького ребенка. ДТП случилось на улице Ольгиевской. Под колеса автомашины ЗАЗ-1102 "Таврия" попала полуторагодовалая девочка, сообщает патрульная полиция Одесской области.

В Одессе автомобиль сбил на дороге полуторагодовалого ребенка: подробности ДТП

Водитель, сбивший ребенка, с места происшествия сбежал. Однако вскоре полицейские разыскали его автомобиль по ориентировке. Машину и водителя обнаружили в районе пляжа Ланжерон. Мужчина не отрицает, что сбил девочку. Говорит, не заметил ребенка на вечерней дороге. А когда все произошло, то очень испугался и смалодушничал – сбежал.

В Одессе автомобиль сбил на дороге полуторагодовалого ребенка: подробности ДТП

К счастью, девочка жива, однако получила травмы, и ее отвезли в больницу. Доктора говорят, что жизни ребенка ничто не угрожает.

Однако в ходе расследования этого ДТП выяснилась еще одна вопиющая деталь. Оказывается, малышка каталась на самокате и выехала на проезжую часть. Как полуторагодовалый ребенок мог незаметно для взрослых выехать на дорогу – остается лишь гадать. В комментариях к этому сообщению люди справедливо заметили, что взрослые, которые должны были присматривать за малышкой, в равной (если не в большей) степени ответственны за случившееся, как и водитель, который ее сбил.

"В 1,5 года ребёнок на проезжей части????? На самокате??? Я бы задала вопрос сначала родителям и оштрафовала!!!", "Ага, вечером. Взрослые прекрасны, обе стороны. Жаль ребёнка", - пишут в комментариях к этой информации.

В Одессе автомобиль сбил на дороге полуторагодовалого ребенка: подробности ДТП

Напомним, в Киеве кроссовер сбил на перекрестке женщину и тянул ее за собою до столкновения с тротуаром. Водительница автомобиля говорит, что потеряла управление машиной.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)
Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодкеToyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке
В Киевской области упал дельтапланВ Киевской области упал дельтаплан
В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогахВ "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
АвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техникиАвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
В Броварах пьяный полицейский за рулем сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них умерла (видео)В Броварах пьяный полицейский за рулем сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них умерла (видео)
На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)
ДТП под Ровно: пьяный водитель въехал в толпу и сбил четырех пешеходовДТП под Ровно: пьяный водитель въехал в толпу и сбил четырех пешеходов
В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)В Киеве пьяный мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе (видео)
В Одессе экстренно сел самолет ВВС СШАВ Одессе экстренно сел самолет ВВС США
В Мариуполе автомобиль въехал на остановку, две женщины пострадалиВ Мариуполе автомобиль въехал на остановку, две женщины пострадали
В Турции испытали первый летающий автомобиль собственного производства
Почему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобильПочему категорически нельзя устанавливать спортивный руль на обычный автомобиль
На Закарпатье автомобиль врезался в остановку, двое погибшихНа Закарпатье автомобиль врезался в остановку, двое погибших
На пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщинуНа пешеходном переходе под Киевом автомобиль сбил женщину
Последние новости
Подгружаем последние новости