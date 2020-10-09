ДТП в Одессе: автомобиль сбил полуторагодовалого ребенка

В Одессе вчера, 8 октября, вечером автомобиль сбил маленького ребенка. ДТП случилось на улице Ольгиевской. Под колеса автомашины ЗАЗ-1102 "Таврия" попала полуторагодовалая девочка, сообщает патрульная полиция Одесской области.

Водитель, сбивший ребенка, с места происшествия сбежал. Однако вскоре полицейские разыскали его автомобиль по ориентировке. Машину и водителя обнаружили в районе пляжа Ланжерон. Мужчина не отрицает, что сбил девочку. Говорит, не заметил ребенка на вечерней дороге. А когда все произошло, то очень испугался и смалодушничал – сбежал.

К счастью, девочка жива, однако получила травмы, и ее отвезли в больницу. Доктора говорят, что жизни ребенка ничто не угрожает.

Однако в ходе расследования этого ДТП выяснилась еще одна вопиющая деталь. Оказывается, малышка каталась на самокате и выехала на проезжую часть. Как полуторагодовалый ребенок мог незаметно для взрослых выехать на дорогу – остается лишь гадать. В комментариях к этому сообщению люди справедливо заметили, что взрослые, которые должны были присматривать за малышкой, в равной (если не в большей) степени ответственны за случившееся, как и водитель, который ее сбил.

"В 1,5 года ребёнок на проезжей части????? На самокате??? Я бы задала вопрос сначала родителям и оштрафовала!!!", "Ага, вечером. Взрослые прекрасны, обе стороны. Жаль ребёнка", - пишут в комментариях к этой информации.