Автомобили с ГБО: украинским водителям компенсируют часть затрат на покупку

Сеть АЗС CNG «Укравтогаз» группы «Нафгогаз» запускает инициативу, которая послужит стимуляцией для автовладельцев в Украине покупать новые и б/у автомобили на метане. Об этом стало известно после официального заявления «Укравтогаза», которое опубликовали на сайте компании.

Автомобили с ГБО: украинским водителям компенсируют часть затрат на покупку 1

По словам представителей компании, программа CNG FORWARD станет дополнительным стимулом к обновлению автопарков и снизит финансовую нагрузку на автомобилистов. Кроме этого, автомобили на метане, более экологически чистые и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу, в отличие от бензиновых.

В «Укравтогазе» сообщают, что компенсация на покупку транспортных средств на метане будет выглядеть как фиксированная сниженная ставка на топливо. Максимальный срок действия программы – 10 лет. Владелец автомобиля на метане в первые 5 лет пользования может вернуть до 25% стоимости новой машины и более 90% цены б/у.

Автомобили с ГБО: украинским водителям компенсируют часть затрат на покупку 2

«Программа будет очень выгодной для перевозчиков, владельцев автопарков и предприятий, которые стремятся обновить свои автомобили и сделать более экологически чистыми», — из заявления «Укравтогаза».

Автомобили с ГБО: украинским водителям компенсируют часть затрат на покупку 3

Для участия в программе, хозяин автомобиля на ГБО должен заключить договор с компанией «Укравтогаз» не позже чем через 30 дней после регистрации машины или ГБО.

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