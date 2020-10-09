В Харькове виновник летального ДТП сбежал с места происшествия

В Харькове сегодня был объявлен план "Перехват" из-за водителя, сбежавшего с места летального ДТП. Трагедия случилась на улице Конева. Фургон сбил на дороге пожилую женщину и, даже не остановившись, скрылся с места происшествия. К сожалению, ДТП оказалась смертельной для 75-летней женщины, сообщает пресс-служба областной полиции.

В Харькове сбежал виновник летального ДТП: полиция объявила план “Перехват“

Очевидцы рассказывают, что женщина пыталась перейти дорогу справа налево, направляясь к остановившемуся трамваю. В это время на нее налетел белый фургон, ехавший в направлении Полтавского Шляха. Сбив женщину с ног, он скрылся с места происшествия. Впрочем, некоторые свидетели путались в показаниях, называя виновником происшествия черный джип. Однако все же позже выяснилось, что сбил женщину именно белый грузовик.

В Харькове сбежал виновник летального ДТП: полиция объявила план “Перехват“

В городе объявили план "Перехват", и уже через несколько часов благодаря слаженным действиям уголовной полиции и патрульных полицейских Новобаварского района, в котором произошло ДТП, удалось найти виновника гибели женщины. Его фургон обнаружили в Основянском районе на улице Диканевской. Естественно, что и водитель был там же.

В Харькове сбежал виновник летального ДТП: полиция объявила план “Перехват“

Он принялся сбивчиво объяснять, что не заметил женщину на дороге. У водителя взяли пробу крови на содержание алкоголя. Он активно сотрудничает со следствием и готов рассказать все детали произошедшего. Что вынудило его сбежать - не говорит. Можно предположить, что он испугался уголовной ответственности, однако теперь все равно избежать ее не удастся. Закон предусматривает за такое ДТП от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве водительница на кроссовере сбила на перекрестке женщину и протянула ее по дороге до самого тротуара. Потерпевшая осталась жива, однако получила многочисленные травмы.


: Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)
Toyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодкеToyota адаптировала водородный двигатель от автомобиля к лодке
В Киевской области упал дельтапланВ Киевской области упал дельтаплан
В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогахВ "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
АвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техникиАвтоКрАЗ Жеваго обвинили в срыве поставок военной техники
Блок рекламы


Похожие новости
Столичные власти определились с местами установки зимой временных дорожных знаков (адреса)Столичные власти определились с местами установки зимой временных дорожных знаков (адреса)
В Харькове перевернулся строительный кран с водителемВ Харькове перевернулся строительный кран с водителем
В Конгрессе США назвали виновников катастроф Boeing 737 МАХ в Эфиопии и ИндонезииВ Конгрессе США назвали виновников катастроф Boeing 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии
ДТП с автомобилем скорой помощи в ХарьковеДТП с автомобилем скорой помощи в Харькове
Wizz Air ввела платную услугу "Места рядом"Wizz Air ввела платную услугу "Места рядом"
В Харькове официально переименовали станцию метро "Московский проспект"В Харькове официально переименовали станцию метро "Московский проспект"
ДТП на Прикарпатье: пьяные полицейские сбили двух велосипедистов и сбежали с места аварииДТП на Прикарпатье: пьяные полицейские сбили двух велосипедистов и сбежали с места аварии
ДТП на Львовщине: полицейский сбил мотоциклиста и исчез с места событияДТП на Львовщине: полицейский сбил мотоциклиста и исчез с места события
Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)Полиция задержала пьяного виновника гибели семьи из 4 человек в результате ДТП на Столичном шоссе (фото, видео)
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилейВ Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости