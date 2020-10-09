В Харькове виновник летального ДТП сбежал с места происшествия

В Харькове сегодня был объявлен план "Перехват" из-за водителя, сбежавшего с места летального ДТП. Трагедия случилась на улице Конева. Фургон сбил на дороге пожилую женщину и, даже не остановившись, скрылся с места происшествия. К сожалению, ДТП оказалась смертельной для 75-летней женщины, сообщает пресс-служба областной полиции.

Очевидцы рассказывают, что женщина пыталась перейти дорогу справа налево, направляясь к остановившемуся трамваю. В это время на нее налетел белый фургон, ехавший в направлении Полтавского Шляха. Сбив женщину с ног, он скрылся с места происшествия. Впрочем, некоторые свидетели путались в показаниях, называя виновником происшествия черный джип. Однако все же позже выяснилось, что сбил женщину именно белый грузовик.

В городе объявили план "Перехват", и уже через несколько часов благодаря слаженным действиям уголовной полиции и патрульных полицейских Новобаварского района, в котором произошло ДТП, удалось найти виновника гибели женщины. Его фургон обнаружили в Основянском районе на улице Диканевской. Естественно, что и водитель был там же.

Он принялся сбивчиво объяснять, что не заметил женщину на дороге. У водителя взяли пробу крови на содержание алкоголя. Он активно сотрудничает со следствием и готов рассказать все детали произошедшего. Что вынудило его сбежать - не говорит. Можно предположить, что он испугался уголовной ответственности, однако теперь все равно избежать ее не удастся. Закон предусматривает за такое ДТП от 3 до 8 лет лишения свободы.