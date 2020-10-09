В Украине появилась самая быстрая Toyota Camry

Украинским автомобилистам предложили Toyota Camry в топовой комплектации с 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с. Это самая мощная и быстрая Camry.

Как мы уже сказали, мощность новой V-образной «шестерки» объемом 3,5 литра составляет 302 л.с. Крутящий момент – 356 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, которую можно считать относительно новой, так как она появилась всего несколько лет назад, как, кстати, и сам двигатель.

С таким агрегатом Toyota Camry до 100 км/ч разгоняется всего за 6,9 секунды при максимальной скорости 220 км/ч. У версии с 2,5 л бензиновым двигателем динамические показатели заметно хуже. Так, например, максимальная скорость всего 181 км/ч.

К услугам водителя и пассажиров есть трехзонный климат-контроль, электропакет, подогрев всех кресел, электропривод шторок и многое другое.

В Украине Camry с 3,5 л мотором стоит от 1 173 110 гривен, а с 2,5 л мотором – от 803 234 гривен.