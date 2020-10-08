Mercedes-Benz заставит электромобили проезжать 1200 км без подзарядки

Один из старейших автопроизводителей в мире, немецкая компания Mercedes-Benz, не может равнодушно наблюдать за тем, как конкуренты в сегменте электромобилей меряются амбициями. Ветеран авторынка намеревается не только представить не менее шести моделей электромобилей в ближайшие годы, но и увеличить их запас хода до 1200 км.

Источник изображения: Electrek, Mercedes-Benz

Подобные заявления сделал, как сообщает ресурс Electrek, глава исследовательского центра марки Маркус Шафер (Markus Schafer). В качестве ориентира для эффективности использования заряда аккумуляторов и аэродинамических характеристик Mercedes-Benz определит концепт Vision EQXX, который пусть и не станет серийным электромобилем, но поделится наработками с машинами, которые встанут на конвейер немецкого производителя.

Mercedes-Benz собирается построить самый «дальнобойный» и самый эффективный электромобиль в мире. Пробег в 1200 км без подзарядки будет достигаться им не банальным увеличением размера тяговой батареи, а оптимизацией характеристик силовой установки и всей конструкции электромобиля. К работе над проектом будут привлечены инженерные специалисты гоночной команды Mercedes-Benz F1, базирующиеся в Великобритании. Решения, опробованные в рамках данного проекта, в дальнейшем будут применяться компанией при производстве серийных электромобилей нового поколения.



