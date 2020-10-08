На трассе на Николаевщине столкнулись пять грузовиков и две легковушки

На автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла возле поворота на село Мирное в Николаевском районе. Произошло столкновение пяти грузовых (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) и двух легковых автомобилей (KIA Carens и FORD Mondeo).

Фото: mk.dsns.gov.ua

На место автопроисшествия прибыли спасатели и пожарные. Выяснилось, что водитель RENAULT Premium заблокирован изуродованными элементами авто. С помощью спецоборудования сотрудники ГСЧС освободили мужчину и передали его медикам.

Также чрезвычайники смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, в сентябре на дороге "Киев-Чоп" во Львовской области после масштабного ДТП было заблокировано движение транспорта.