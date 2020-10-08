МАУ позволит некоторым пассажирам летать без маски и запретит респираторы с клапанами выдоха. Новые правила начнут действовать с 12 октября 2020 года на всех рейсах авиаперевозчика. Об этом пишет avianews.com.

Фото: avianews.com

Кому разрешат

Заходить на борт самолета без средства индивидуальной защиты смогут дети до 6 лет, а также взрослые, которые по медицинским или другим причинам не могут носить маску.

Такие взрослые пассажиры должны будут предоставить справку от врача, которая освобождает их от ношения маски. Дополнительно они за свой счет должны будут пройти ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 48 часов до вылета. На борт допустят пассажиров только с отрицательным результатом анализа.

Запрет на респираторы с клапанами

Запрет на ношение респираторов с клапанами в МАУ аргументировали тем, что через него от пассажира выделяется биологический материал, который может содержать источник инфекции.

Напомним