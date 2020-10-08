Украинский автопром начал набирать обороты. После августовского спада объемы начали расти

В сентябре на украинских заводах было собрано 861 ед. автотранспортных средств. Это самый большой показатель за девять месяцев с начала года. Об этом пишет Укравтопром.

Фото: ukrautoprom.com.ua

ЗАЗ ожил

В сентябре, как уже сообщалось, возобновил выпуск легковых автомобилей запорожский автозавод. За месяц на ЗАЗе изготовили 248 машин.

На Еврокаре собрали 536 автомобилей. В результате, сентябрьский итог легкового дивизиона украинского автопрома – 784 авто, что на 18,3% меньше, чем в прошлом году.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус») – это на 3 автомобиля больше, чем в сентябре 2019 года.

Напомним

В октябре 2019 года появилась информация, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana. На ЗАЗе тогда пояснили, что ведут переговоры по совместному проекту с группой Renault.

В начале марта 2020 года в Запорожских СМИ появилась информация о том, что ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada.

появилась информация о том, что ЗАЗ начал тестовый выпуск автомобилей Lada. Запорожский автомобильный завод в сентябре начал сборку легковых автомобилей моделей Groupe Renault.

Европейский авторынок

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза за 8 месяцев 2020 года снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что с начала года европейцы купили 6,124 млн новых автомобилей, что почти на 2,9 млн меньше, чем годом ранее.

Больше всего пострадал авторынок Испании , где продажи упали на 40,6%. Не намного лучше ситуация в Италии, где рынок обвалился на 38,9%.

Похожая ситуация во Франции (-32,0%) и Германии (-28,8%).

Что касается брендов, то европейские продажи новых автомобилей концерна PSA Group за 8 месяцев этого года упали в годовом выражении на 38,3%, Volkswagen Group — на 29,8%, группы Renault — на 34,5%.