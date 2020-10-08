В Одесской области пограничники обнаружили подводную лодку контрабандистов

Лодка был погружена под воду в 30 метрах от берега.

Пограничники Подольского отряда 7 октября во время проверки дна Кучурганского лимана на линии госграницы с Молдовой в Одесской области обнаружили подводную лодку, сконструированную, скорее всего, для нужд контрабандистов.

Фото: ГПСУ

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

"Покрытая ржавчиной Yellow Submarine кустарного производства по форме конструкции напоминает лодку. Она имеет герметично закрывающиеся отсеки. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под воду", - рассказали в Госпогранслужбе.

Лодка была погружена под воду в 30 метрах от берега.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

В ГПСУ отмечают, что переплывать лиман над водой контрабандисты уже давно не пытаются.

"Этот участок границы оборудован системой оптико-электронного наблюдения - а это 10 интегрированных башен высотой 40 метров с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно контролировать границу днем и ночью", - сообщили пограничники.

Напомним, в конце августа в Раде анонсировали усиление ответственности за контрабанду.

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