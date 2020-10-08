В Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне (видео)

В Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне (видео)

В Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне, которая двигалась по ул. Семьи Кульженко. Тушить пожар помогали водители соседних автомобилей. По предварительным данным никто не пострадал.

Об этом KV стало известно из сообщения “Киев Оперативный”.

"Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженко начала пылать маршрутка, – сказано в сообщении.

Первую помощь оказали проезжавшие водители, которые начали тушить огонь своими огнетушителями.

Отмечается, что служба ГСЧС прибыла  на место происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в марте киевским спасателям поступило сообщение о загоревшемся автобусе на столичном просп. Победы. К счастью, автобус ехал без пассажиров, при пожаре никто не пострадал. 

Фото: скриншот видео


Оксана Олейникова, КиевВласть

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