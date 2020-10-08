В Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне (видео)
В Оболонском районе столицы на ходу загорелась маршрутка с пассажирами в салоне, которая двигалась по ул. Семьи Кульженко. Тушить пожар помогали водители соседних автомобилей. По предварительным данным никто не пострадал.
Об этом
"Прямо во время движения, с пассажирами внутри, на Семьи Кульженко начала пылать маршрутка, – сказано в сообщении.
Первую помощь оказали проезжавшие водители, которые начали тушить огонь своими огнетушителями.
Отмечается, что служба ГСЧС прибыла на место происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, в марте киевским спасателям поступило сообщение о загоревшемся автобусе на столичном просп. Победы. К счастью, автобус ехал без пассажиров, при пожаре никто не пострадал.
Фото: скриншот видео