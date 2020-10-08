Volkswagen планирует уже к 2023 году прекратить продажи автомобилей с ДВС в Норвегии

Стимулирующие меры финансового характера и развитие инфраструктуры позволило электромобилям Tesla довольно быстро занять приличную часть автопарка Норвегии, но с выходом Volkswagen ID.3 в этом году фаворит сменился. В следующем году, как планирует Volkswagen, 90 % её продаж в Норвегии будут приходиться именно на электромобили.

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В 2019 году на долю электромобилей в Норвегии пришлось 42,4 % всех новых регистрируемых легковых транспортных средств, в прошлом месяце этот показатель достиг рекордных 61,5 %. Правительство страны решило продлить на 2021 год действие нулевой ставки налога на электромобили, а к 2025 году Норвегия планирует полностью прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Volkswagen, как говорится в заявлении местного импортёра автомобилей данной марки, рассчитывает свернуть продажи новых машин ДВС на этом рынке к 2023 году. Уже в следующем году девять из десяти продаваемых в Норвегии автомобилей данного автоконцерна будут передвигаться исключительно на электротяге. Уже сейчас электромобиль ID.3 этого автоконцерна превосходит по популярности продукцию Tesla и Volvo/Polestar. В 2021 году немецкий автогигант предложит клиентам ещё более широкий выбор электромобилей различного класса и марок. В начале этого года импортёр ставил задачу преодолеть рубеж в 60 %, в целом по норвежскому рынку этот показатель был достигнут, а успех Volkswagen на этом направлении зависит преимущественно от способности поставить нужное количество электромобилей норвежским клиентам.

Власти страны ставят не менее амбициозные цели в сфере авиаперевозок. С 2025 года на внутренних авиалиниях Норвегии начнётся эксплуатация пассажирских самолётов на электротяге, а к 2040 году страна собирается полностью отказаться от летательных аппаратов на ископаемых видах топлива. Правда, это касается только внутренних авиарейсов, поскольку дальняя авиация на электротягу так скоро перейти не сможет.



