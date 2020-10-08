Volkswagen планирует уже к 2023 году прекратить продажи автомобилей с ДВС в Норвегии

Стимулирующие меры финансового характера и развитие инфраструктуры позволило электромобилям Tesla довольно быстро занять приличную часть автопарка Норвегии, но с выходом Volkswagen ID.3 в этом году фаворит сменился. В следующем году, как планирует Volkswagen, 90 % её продаж в Норвегии будут приходиться именно на электромобили.

Volkswagen планирует уже к 2023 году прекратить продажи автомобилей с ДВС в Норвегии

Источник изображения: Volkswagen

В 2019 году на долю электромобилей в Норвегии пришлось 42,4 % всех новых регистрируемых легковых транспортных средств, в прошлом месяце этот показатель достиг рекордных 61,5 %. Правительство страны решило продлить на 2021 год действие нулевой ставки налога на электромобили, а к 2025 году Норвегия планирует полностью прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Volkswagen, как говорится в заявлении местного импортёра автомобилей данной марки, рассчитывает свернуть продажи новых машин ДВС на этом рынке к 2023 году. Уже в следующем году девять из десяти продаваемых в Норвегии автомобилей данного автоконцерна будут передвигаться исключительно на электротяге. Уже сейчас электромобиль ID.3 этого автоконцерна превосходит по популярности продукцию Tesla и Volvo/Polestar. В 2021 году немецкий автогигант предложит клиентам ещё более широкий выбор электромобилей различного класса и марок. В начале этого года импортёр ставил задачу преодолеть рубеж в 60 %, в целом по норвежскому рынку этот показатель был достигнут, а успех Volkswagen на этом направлении зависит преимущественно от способности поставить нужное количество электромобилей норвежским клиентам.

Власти страны ставят не менее амбициозные цели в сфере авиаперевозок. С 2025 года на внутренних авиалиниях Норвегии начнётся эксплуатация пассажирских самолётов на электротяге, а к 2040 году страна собирается полностью отказаться от летательных аппаратов на ископаемых видах топлива. Правда, это касается только внутренних авиарейсов, поскольку дальняя авиация на электротягу так скоро перейти не сможет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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