Министр назвал дату, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилей

Обязательный техосмотр автомобилей в Украине может начать действовать с 2022 года. Об этом в своем интервью рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр назвал дату, когда в Украине введут обязательный техосмотр автомобилей

По словам Криклия, законопроекту, предусматривающему введение обязательного техосмотра для легковых автомобилей, осталось пройти только согласование в Государственной регуляторной службе.

Министр отметил, что, согласно подписанным соглашением с Евросоюзом, в Украине обязательный техосмотр автомобилей должен быть введен в 2021 году. Однако, проект соответствующего закона продвигается во всех инстанциях с трудом, его постоянно откладывают.

Криклий заверил, что он будет продвигать законопроект про обязательный техосмотр.

Если в Украине все-таки вернут обязательный техосмотр в 2022 году, то украинцам нужно заранее к этому готовиться. В некоторых машинах придется кое-что исправить, чтобы его пройти. Например, нужно будет, чтобы уровень выбросов СО2 соответствовал экологической норме.


: Максимов Віталій, Тудей

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