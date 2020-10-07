Укрзализныця решила ремонтировать локомотивы Метинвеста

"Укрзализныця" намерена предлагать свои услуги по ремонтам локомотивов частным компаниям, оперирующим тяговым подвижным составом. Одной из таких компаний рассматривается "Метинвест".



Как пишет ЦТС, об этом сообщил член правления АО УЗ Франтишек Буреш.



"Наши предприятия - Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и ЧАО "Запорожский электровозоремонтный завод" - должны и будут показывать свою жизнеспособность не только за счет "Укрзализныци", но и на открытом рынке. Поэтому мы усиливаем работу с частными предприятиями, у которых в эксплуатации есть подвижной состав", - заявил Ф.Буреш.



"Так, например, с компанией "Метинвест" обсудили возможности сотрудничества по локомотиворемонтному направлению. Наши ремонтные заводы будут работать с крупным промышленным холдингом на паритетных условиях в направлении ремонта электровозов и тепловозов", - добавил член правления УЗ.



Отметим, что локомотивный парк самой "Укрзализныци" также нуждается в ремонтах, поскольку, по некоторым оценкам, изношен на 95%. А сроки капитального ремонта, как говорил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, просрочены у около 40% локомотивного парка компании. В связи с этим до конца текущего года на ремонты локомотивов "Укрзализныци" планируют направить 400 млн грн, а в 2021 году изыскать еще 4,7 млрд грн.



Также напомним, что "Метинвест" размещает заказы на ремонт своих магистральных тепловозов на Даугавпиллском локомотиворемонтном заводе (Латвия). Недавно на мощностях этого предприятия модернизировали двухсекционный магистральный тепловоз 2ТЭ10М, в работе находится еще одна машина.



В прошлом году Львовский локомотиворемонтный завод выполнил капремонт электровоза ВЛ8м-1257 для меткомбината "Азовсталь", входящего в холдинг "Метинвест". Также холдинг размещал заказы на ремонт локомотивов на частных Запорожском тепловозоремонтном заводе и Полтавском ТРЗ.



