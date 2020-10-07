Арабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭ

Арабская бюджетная авиакомпания с 25 октября возобновляет рейсы из Киева в ОАЭ

Арабская бюджетная авиакомпания Air Arabia возобновляет рейсы из Киева в Шарджу (Объединенные арабские эмираты). Планируется, что рейсы в ОАЭ авиакомпания возобновит с 25 октября 2020 года.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Центр транспортных стратегий” со ссылкой Интерфакс-Украина.

Как сообщается, арабская бюджетная авиакомпания Air Arabia планирует возобновить рейсы из Киева в Шарджу.

"Возобновляем нашу полетную программу в Арабские Эмираты, с 25 октября четыре раза в неделю из Киева в Шарджу", – сказано в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что минимальная стоимость билета в оба конца – 7172 грн.

Air Arabia – арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырех аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

Напомним, соучредитель и совладелец украинской авиакомпании-лоукостера заявил, что компании грозит банкротство, а 1300 высокооплачиваемых сотрудников могут оказаться на бирже труда.

Фото: www.akchabar.kg


Игорь Бровко, КиевВласть

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