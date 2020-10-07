Электрический S-класс и не только: Mercedes-Benz выпустит шесть моделей электромобилей в ближайшие два года

Mercedes-Benz анонсировала серию новых электромобилей, основанных на масштабируемой архитектуре, которая позволит компании адаптировать своё производство под различные типы и формы автомобилей. В ближайшие несколько лет автопроизводитель намерен начать производство шести новых электромобилей.

Изображение: Daimler AG

Ожидается, что в следующем году Mercedes-Benz официально представит свою масштабируемую платформу, которая и станет основой для всех электромобилей компании на ближайшие годы. Что касается конкретных моделей, то в следующем году должно начаться производство роскошного седана EQS, который станет частью S-класса автопроизводителя. В 2022 году с конвейера сойдут первые кроссоверы и внедорожники той же серии EQS.

Седан EQE станет новым представителем E-класса. В конце этого года планируется запуск серийного производства компактного внедорожника EQA, а в 2021 году — кроссовера EQB. Таким образом, в течение следующих двух лет Mercedes-Benz начнёт производство шести новых моделей электромобилей. Стоит отметить, что автопроизводитель до сих пор скрывает подробности касательно электрических авто. Известно лишь, что модель EQS сможет преодолевать без подзарядки до 700 км.

Анонс новых электромобилей состоялся в рамках презентации будущей стратегии Daimler, автомобилестроительного концерна, являющегося материнским предприятием для Mercedes-Benz. Помимо прочего, было объявлено о намерении снизить на 20 % операционные расходы к 2025 году, а также сократить модельный ряд выпускаемых авто. Снижение затрат почти наверняка повлечёт за собой дальнейшие увольнения персонала. Только за последние несколько месяцев Daimler покинули более 30 000 сотрудников.



