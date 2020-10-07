Можно ли отстрелить штрафной "башмак" и не задеть колесо

Никому не понравится, если его машину обуют в стальной «башмак». Но решит ли проблему любимый ствол?

Существует множество способов снять блокиратор колеса, от легального до всевозможных экстремальных аналогов. В голливудских боевиках нередко можно встретить сцену, когда замок «башмака» попросту пробивается выстрелом в упор, после чего вся конструкция становится бесполезной. Но как далеко кино от реальности?

Что ж, Мэтт решил испытать этот миф на практике. Основная сложность подобного мероприятия понятна каждому: освободив колесо от захвата, мы хотим, чтобы оно осталось неповрежденным — иначе вся затея утрачивает смысл. Разумеется, все пошло не по плану: человеческое упрямство столкнулось с удивительной стойкость блокиратора, который на проверку оказался вовсе не так прост:



