Старые автокресла продают за 90 000 долларов

В США на онлайн-аукционе eBay на продажу выставили автокресла, которым уже 68 лет. За них хотят получить 90 000 долларов. Почему эти кресла, находящиеся в ужасном состоянии, стоят так дорого?

Утверждается, что это первые кресла в истории Chevrolet Corvette. Они были установлены в 1952 году на автомобиле EX-52 Project Opel («Cougar»). Это первый прототип Chevrolet Corvette.

Cougar был одним из пяти предсерийных прототипов Corvette. Он дебютировал в 1953 году на выставке General Motors Motorama в Нью-Йорке. Там его переименовали в Corvette.

Затем этот автомобиль участвовал в шоу «Parade of Progress», проехав буквально по всей территории США . Потом его в июне 1953 года отправили на завод Chevrolet в Мичигане. Там с него эти кресла сняли и установили другие.

Нынешний владелец уникальных автокресел говорит, что покупателю он предоставит их полную историю.

Американцы очень трепетно относятся к Chevrolet Corvette. Не исключено, что найдется коллекционер, который захочет потратить 90 000 долларов на эти ветхие кресла.