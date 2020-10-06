Совместное предприятие Toyota и Panasonic обеспечит аккумуляторами до полумиллиона электромобилей в год

Вложив огромные средства в разработку и продвижение гибридных силовых установок и автомобилей с топливными ячейками, корпорация Toyota не очень охотно говорит о возможности выпуска классических электромобилей. В любом случае, по мере роста популярности машин на электротяге, дополнительные мощности по выпуску аккумуляторов ей не помешают.

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Одно из новых предприятий, которым Toyota будет владеть почти в равных долях с Panasonic, освоит выпуск тяговых литийионных аккумуляторов на западе Японии, как сообщает Reuters. Оно начнёт работу в 2022 году, выход на плановую мощность позволит выпускать тяговые аккумуляторы для полумиллиона транспортных средств в год. На прошлой неделе японский автогигант заявил, что уже к 2025 году планирует выпускать до 5,5 млн машин с электродвигателями в составе силовой установки. Это могут быть как гибриды с ДВС, так и автомобили на топливных ячейках, заправляемые водородом. По сути, на «чистокровные» электромобили из этого количества будет приходится не более нескольких сотен тысяч экземпляров в год.

Увеличение объёмов выпуска тяговых батарей является одним из условий снижения себестоимости новых типов транспорта. Panasonic, помимо Toyota, сотрудничает в этой сфере и с компанией Tesla, являясь старейшим партнёром американского производителя электромобилей. Как стало известно недавно из заявлений Илона Маска (Elon Musk), в будущем Tesla не собирается отказываться от услуг Panasonic, но намеревается сосредоточиться на самостоятельном выпуске аккумуляторных ячеек. По прогнозам главы Tesla, к 2027 году ёмкость мирового рынка электромобилей может увеличиться до 30 млн экземпляров. Toyota со своими 5,5 млн машин с электродвигателями на этом фоне не будет смотреться бледно, но сейчас она является одним из крупнейших автопроизводителей.



