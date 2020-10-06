Самолет, который накануне упал на Киевщине, был изготовлен кустарным способом

Самолет, который вечером 5 октября упал и сгорел на поле вблизи села Перемога Барышевского района, был изготовлен кустарным способом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Вчера, 5 октября в 18.40 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на поле вблизи села Перемога Барышевского района горит самолет. Предварительно установлено, что пилот авиационно-технического клуба управлял самолетом, который был изготовлен кустарным способом, и допустил его падение", - говорится в сообщении.

В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов 55 и 46 лет. Их тела направлены на судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз для установления всех причин и обстоятельств происшествия, которое привело к трагедии.

Накануне вечером ГСЧС сообщила, что в Киевской области упал мотодельтаплан, погибли два человека.