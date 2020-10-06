У Tesla Model Y новые проблемы с качеством: у машин ветром отрывает крышу

В течение многих лет автомобили Tesla страдают от проблем с качеством. Недавно мы писали, что в конструкции некоторых электрокаров обнаружились кустарные бруски из непонятного материала, а теперь у одного из новоиспечённых владельцев Tesla Model Y сорвало крышу. К сожалению, это не фигура речи — у автомобиля действительно ветром оторвало крышу прямо по пути из салона домой.

У Tesla Model Y новые проблемы с качеством: у машин ветром отрывает крышу

Tesla.com

Натаниэль Галисия Чиен (Nathaniel Galicia Chien) ехал недавно на новеньком электрокаре Tesla Model Y по межштатному шоссе № 580 со своими родителями, когда вдруг ощутил сильный ветер. «Я думал, что окно открыто, — вспоминает он в электронном письме The Verge, — но через полминуты весь стеклянный верх крыши просто унесло ветром».

Господин Чиен сказал, что инцидент произошёл через несколько часов после того, как он и его родители забрали новую Model Y в представительстве Tesla в Дублине (Калифорния). Они сразу заметили некоторые незначительные проблемы подгонки и отделки, такие как проблемы со швами и неравномерность зазоров, но были готовы к этому, читая отзывы владельцев новых автомобилей Tesla. Но всё же семья никак не ожидала проблем с гигантской панорамной стеклянной крышей кроссовера, и уж точно не в тот же день, когда машину забрали со стоянки дилера.

В течение многих лет Tesla страдает от проблем с качеством, но, похоже, ситуация ухудшилась с выпуском Model Y в 2019 году. Прошлым летом Tesla заняла последнее место в опросе клиентов, проведённом исследователем JD Power. Владельцы выплёскивали своё негодование на форумах, жалуясь на проблемы с краской и отделкой, вмятины на сиденьях и слабые ремни безопасности. Но оторванная ветром крыша — это что-то новенькое.

Hey @elonmusk why didn\'t you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L

— Nathaniel (@Nathani04992006) October 5, 2020

К счастью, от летающей крыши никто не пострадал. Господин Чиен сказал, что его семья уведомила Калифорнийский дорожный патруль о потенциальной опасности на межштатной автомагистрали, а затем поехала обратно в дилерский центр в Дублине на своей Model Y, превратившейся ненароком в кабриолет.

По его словам, представители сервисной службы Tesla заявили, что проблема связана либо с некачественным клеем на крыше, либо с тем, что сборщики вообще забыли приклеить крышу. Дилеры предложили бесплатно обслужить их Model Y и на это время предоставить семье в аренду другой автомобиль, но покупатели отклонили это предложение. Натаниэль Чиен сказал, что его родители, вероятнее всего, приобретут автомобиль другой марки.

У Tesla Model Y новые проблемы с качеством: у машин ветром отрывает крышу

Tesla.com

«К счастью, не думаю, что кто-то пострадал, — отметил он. — И сейчас легко посмеяться над происшествием, которое в иной ситуации могло стать большой проблемой». Сервисный центр Tesla в Дублине пока не ответил на запросы журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию. Представители Tesla тоже не ответили.

Оригинальный Tesla Roadster поставляется со съёмной крышей, которая хранится в багажнике автомобиля, а обновлённая версия, как ожидается, будет иметь жёсткую крышу. Были случаи переделок энтузиастами Tesla Model 3 в кабриолеты и компактные пикапы, но ранее подобные трансформации всегда происходили намеренно.

У Tesla Model Y новые проблемы с качеством: у машин ветром отрывает крышу

Tesla.com


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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