"Укрзализныця" запускает бесконтактную оплату в электричках

Первые пилотные направления - Киев-Фастов и Киев-Святошин.

"Укрзализныця" запускает бесконтактную оплату в электричках
Фото: sannews.com.ua

"Укрзализныця" начинает несколько пилотных инфраструктурных проектов. Речь идет о бесконтактной оплате проезда в пригородном транспорте и запуске чат-бота с расписанием движения поездов.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Укрзализныця начинает реализацию сразу нескольких пилотных инфраструктурных проектов совместно с VISA: бесконтактная оплата проезда в пригородном транспорте. Первые пилотные направления Киев-Фастов и Киев-Святошин, разработка новых мобильных решений по типу "чат-бот" для удобства получения справочной и другой информации о расписании движения проездов, приобретение билетов и т.д.", - сообщил Криклий.

Также он отметил, что с сегодняшнего дня авиакомпания Windrose начала летать по новым направлением по Украине - Киев-Херсон-Киев. Перелеты будут осуществляться 5 раз в неделю.

Напомним, 22 вересня в продажу поступил единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)На столичном Виноградаре маршрутка сбила трех человек (фото)
В Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшимиВ Запорожье подросток на легковушке не справился с управлением и совершил ДТП с тремя погибшими
На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“На известного харьковского блогера завели уголовное дело за авто с “полюцієй“
В Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривенВ Киеве угнали Bentley за 9,3 млн. гривен
В Броварах пьяный полицейский за рулем сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них умерла (видео)В Броварах пьяный полицейский за рулем сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них умерла (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДДПолиция запускает "фантомные патрули" для выявления нарушителей ПДД
Авиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в КиевАвиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в Киев
Автобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из УкраиныАвтобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из Украины
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
Toyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе CorollaToyota запускает продажи нового компактного кроссовера на базе Corolla
Киев запускает несколько дополнительных рейсов общественного транспортаКиев запускает несколько дополнительных рейсов общественного транспорта
МАУ запускает услугу продажи еды на внутренних рейсахМАУ запускает услугу продажи еды на внутренних рейсах
SkyUp запускает рейсы в Грецию из пяти украинских городовSkyUp запускает рейсы в Грецию из пяти украинских городов
Лоукостер SkyUp запускает рейсы из Одессы в ТбилисиЛоукостер SkyUp запускает рейсы из Одессы в Тбилиси
Польская LOT запускает рейс в Ивано-Франковск, - СМИПольская LOT запускает рейс в Ивано-Франковск, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости