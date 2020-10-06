"Укрзализныця" запускает бесконтактную оплату в электричках

"Укрзализныця" начинает несколько пилотных инфраструктурных проектов. Речь идет о бесконтактной оплате проезда в пригородном транспорте и запуске чат-бота с расписанием движения поездов.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Укрзализныця начинает реализацию сразу нескольких пилотных инфраструктурных проектов совместно с VISA: бесконтактная оплата проезда в пригородном транспорте. Первые пилотные направления Киев-Фастов и Киев-Святошин, разработка новых мобильных решений по типу "чат-бот" для удобства получения справочной и другой информации о расписании движения проездов, приобретение билетов и т.д.", - сообщил Криклий.

Также он отметил, что с сегодняшнего дня авиакомпания Windrose начала летать по новым направлением по Украине - Киев-Херсон-Киев. Перелеты будут осуществляться 5 раз в неделю.