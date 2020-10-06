В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах

Изменения на украинских дорогах вступят в силу с 1 ноября.

В "Укравтодоре" анонсировали меры по "успокоению" движения на украинских дорогах
Фото: accrafm.com

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разработало предложения, которые должны повысить уровень безопасности на украинских дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что "Укравтодор" разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения. Он предусматривает новые инженерные средства, которые заставят водителей снижать скорость на дорогах.

Так ранее официально существовало только одно средство успокоения движения - так называемый "лежачий полицейский". Теперь, кроме этих конструкций, притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

"Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водитель поддерживает постоянную безопасную скорость, а не изменяет ее, постоянно разгоняясь и тормозя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Они являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.

По данным ведомства, изменения на украинских дорогах вступят в силу с 1 ноября.

Напомним, 18 сентября Министерство внутренних дел запустило электронный сервис, который позволяет всем желающим по серии и номеру водительского удостоверения самостоятельно проверить, выдавался ли документ, а также увидеть все открытые категории.

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