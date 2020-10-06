В Киевской области упал дельтаплан

Погибли два человека.

В Киевской области упал дельтаплан
Ілюстративне фото
Фото: habr.com

В Барышевском районе на Киевщине вечером 5 октября упал мотодельтаплан, погибли два человека.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"5 октября в 18:14 на поле вблизи с. Победа Барышевского района упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование территории.

На место происшествия привлечены 12 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, 11 сентября на Житомирщине на поле с подсолнухом упал дельтаплан, пилот погиб.

17 июля в Макаровском районе Киевской области упал легкомоторный самолет. Обошлось без жертв.

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