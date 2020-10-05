10 самых крутых элитных бронеавтомобилей

Представляем десять самых элитных бронированных автомобилей для столь же элитных персон. Они обеспечат владельцу любой уровень комфорта и защиты, были бы на это средства.

Cadillac Escalade ESV (300 тыс. дол.) — машина, изнутри напоминающая роскошный лимузин. Тем не менее, её броня никак не конфликтует с внутренним убранством и может выдержать практически любой пулевой обстрел.

США

Lexus LS 460 L (300 тыс. дол.). Фирма INKAS, разработавшая этот автомобиль , предпочла вложиться в способность быстро уйти от погони, а не броню. Хотя LS 460 L частично защищен от обстрела, он в первую очередь спасёт владельца за счёт высокой скорости.Huron APC (485 тыс. дол.). Большинство элитных бронированных машин пытаются замаскироваться под обычные авто, но Huron APC делает всё с точностью до наоборот. Одним своим внешним видом он показывает, что с ним не стоит связываться. Его броня выдерживает любой вид пулевого обстрела и взрывы гранат, а на крыше установлен собственный пулемёт. BMW 750Li Sedan (350 тыс. дол.). Эта машина рекламируется как универсальная защита для всех пассажиров вместе с водителем, в отличие от других авто, концентрирующихся лишь на нуждах вип-персоны на заднем сиденье. Кроме того, благодаря продвинутой подвеске, 750Li Sedan спокойно чувствует себя на любой местности. Audi A8 Security (700 тыс. дол.) мастерски притворяется обычным автомобилем, хотя на деле её броня из сверхпрочного алюминиевого сплава способна выдержать серьёзный обстрел. Цена за столь грамотную «мимикрию» весьма высока. Mercedes Benz S-Guard 600 (1 млн. дол.). Внешне этот автомобиль выглядит лишь слегка укреплённым, но его стекло и стены способны выдержать любые угрозы, включая снайперский обстрел и мощную взрывчатку.Conquest Knight XV (630 тыс. дол.). В комплект экипировки этого чудовища входят стальные пластины, прослойки из кевлара и стеклопластика для слабых мест вроде бампера. Колёса укреплены сверхпрочным алюминием, чтобы их тоже невозможно было повредить.Папамобиль (311 тыс. дол.). Относительно недорогой среди других бронированных машин, но абсолютно уникальный папамобиль создан для единственной цели — перевозки и обеспечения безопасности Папы Римского. Он способен выдержать любой обстрел, а также газовую и биологическую атаку.Kombat T98 (1.5 млн. дол.). Снаружи — нерушимая крепость, внутри — роскошный дворец. Kombat T98 разработан для самых богатых людей, мечтающих об абсолютной защите на дорогах. Кроме мощной брони, в комплект входят внутренняя отделка золотыми пластинами и сиденья из китовой кожи. Cadillac One (2 млн. дол.) — автомобиль президента. Для продажи, разумеется, недоступен, но примерная цена — два миллиона долларов . Защищён не только от всех возможных видов пуль и взрывчатки, но и от газовой атаки. Включает отделение для дробовиков, в случае угрозы использующихся охраной президента.



