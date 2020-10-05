На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева шампунями (видео)

На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева специальными дорожными шампунями. Для этих целей ранее столичные власти закупили 12 единиц спецтехники.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

“Киев – единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Для этого нужны специальные машины. Город приобрел 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов. Такое мытье не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки, которая так или иначе загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочными материалами.

Кроме того, сообщается, что такая технология мытья дорог оказалась очень актуальной в условиях борьбы с коронавирусом – раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.

Как сообщала KV , в коммунальной корпорации “Киевавтодор” решили потратиться на разработку технических паспортов улиц и дорог столицы. В корпорации отмечают, что наличие такой документации с 2012 года предусмотрено Техническими правилами ремонта и содержания улиц и дорог, но в Киеве к такой паспортизации, по сути, только приступают. Такая работа уже заказана для 620-ти улиц и дорог Киева , за что двум подрядчикам – ООО “Европроектстройсервис” и ООО “ВИА Дорстрой” – заплатят почти 30 млн бюджетных гривен. Всего на балансе районных структурных подразделений “Киевавтодора” 2230 улиц и дорог. Паспортизацию собираются продолжить в 2021 году.

Отметим, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов.

Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев, который с марта 2015 по февраль 2020 года руководил КК “Киевавтодор”.

Фото: КГГА