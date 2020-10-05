На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева шампунями (видео)
На выходных столичные коммунальщики помыли дороги Киева специальными дорожными шампунями. Для этих целей ранее столичные власти закупили 12 единиц спецтехники.
Об этом
“Киев – единственный город в Украине, улицы которого моют дорожными шампунями. Для этого нужны специальные машины. Город приобрел 12 таких многофункциональных машин FordTrucks с установками Rasco еще в прошлом году”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что моющие средства удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов. Такое мытье не только очищает дорожное покрытие, но и повышает сцепные свойства дорог и световозвращающие свойства дорожной разметки, которая так или иначе загрязняется выбросами выхлопных газов и горюче-смазочными материалами.
Кроме того, сообщается, что такая технология мытья дорог оказалась очень актуальной в условиях борьбы с коронавирусом – раствор, которым обрабатывают дороги, обладает антисептическим действием.
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Отметим, Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет экс-замгендиректора КК “Киевавтодор” Валентин Осипов.
Вопросы транспортной инфраструктуры в столице курирует назначенный 21 февраля 2020 года зампредседателя КГГА Александр Густелев, который с марта 2015 по февраль 2020 года руководил КК “Киевавтодор”.
Фото: КГГА