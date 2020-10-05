Полицейского уволили за смертельное ДТП в Броварах

Участковый офицер пьяный за рулем сбил двух женщин и столкнулся с деревом. Одна из пострадавших скончалась.

Полицейский, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Броварах, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственного руководителя также снимут с должности.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Смертельная авария произошла в Броварах Киевской области в воскресенье, 4 октября.

"Сообщение о ДТП поступило в полицию около 17:50. По предварительным данным, водитель «Фольксвагена», находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, врезался в дерево . В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу", - говорится в сообщении Нацполиции.

Выяснилось, что за рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции.

"Мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект об усилении ответственности за ДТП в нетрезвом состоянии. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, внедряет штрафы за покидание места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.

Кроме того, с 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения.